NBA : Le pote de Wembanyama annonce la couleur avant le duel

Thibault Morlain

Si Victor Wembanyama a attiré toute l'attention lors de la dernière Draft NBA, un autre Français s'était fait remarquer : Bilal Coulibaly. Coéquipier de Wemby chez les Metropolitans 92, le joueur de 19 ans a lui été choisi en 7ème par les Washington Wizards. En janvier prochain, les deux ex-coéquipiers vont se retrouver face-à-face. Un duel sur lequel s'est confié Coulibaly.

Les Français ont eu la cote lors de la dernière Draft. Il y a bien évidemment eu Victor Wembanyama, choisi en premier par les San Antonio Spurs, mais il y a également eu Bilal Coulibaly, drafté en 7ème par les Wizards. Les deux jeunes français découvrent donc la NBA actuellement, eux qui il y a encore quelques semaines étaient coéquipiers et très amis chez les Metropolitans 92. Désormais, Wembanyama et Coulibaly sont adversaires et vont rapidement se retrouver en face l'un de l'autre...

NBA : Gregg Popovich « ne fait rien » avec Victor Wembanyama https://t.co/PY4CnxVk7Z pic.twitter.com/VPDj51fwnh — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« J’ai hâte de jouer contre lui ! »

C'est le 20 janvier prochain que les Wizards affronteront les Spurs et que Bilal Coulibaly se retrouvera face à Victor Wembanyama. Interrogé sur ce futur duel face à son pote par Le Parisien , Coulibaly a avoué : « J’ai hâte de jouer contre lui ! On a passé toute la saison dernière ensemble et ça va être une belle opposition. Il fait des trucs incroyables depuis le début de la saison mais je ne suis pas surpris. Je m’attendais à ça de sa part. Je suis hyper content pour lui ».

Coulibaly découvre la NBA et les Etats-Unis