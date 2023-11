NBA : Une star de l’équipe de France s’enflamme pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’apprête à disputer son neuvième match en NBA avec les Spurs dans la nuit de vendredi à samedi, Victor Wembanyama va retrouver un joueur qu’il connaît bien. En effet, il sera opposé aux Minnesota Timberwolves et donc à Rudy Gobert. Ce dernier s’est exprimé au sujet du rookie français en marge de cette rencontre, dont il est très fier.

Après leurs deux victoires face aux Phoenix Suns, les Spurs restent désormais sur une série de trois défaites. Victor Wembanyama et ses coéquipiers se sont inclinés face aux Toronto Raptors (116-123), les Indiana Pacers (152-111) et enfin sur le parquet des New York Knicks (126-105). Dans la nuit de vendredi à samedi, ce sont les Minnesota Timberwolves qui se retrouvent sur le chemin des Spurs.

NBA : Bon dernier, Wembanyama affiche une statistique catastrophique https://t.co/w2sHdCmUos pic.twitter.com/SXe7yfSYRG — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Premier face-à-face pour Wembanyama et Gobert

Une rencontre particulière pour Victor Wembanyama, puisqu’il sera opposé à une star de l’équipe de France, Rudy Gobert. D’autant plus que les Minnesota Timberwolves sont en forme en ce début de saison, avec un bilan de 5 victoires pour 2 défaites, tout comme le triple vainqueur du titre de défenseur de l’année. En marge de leur affrontement, Rudy Gobert s’est exprimé sur les débuts de Victor Wembanyama.

«Je suis un peu fier comme un père quand je le regarde jouer»