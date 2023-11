NBA : Problème chez les Spurs, il réclame un joueur pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Les Spurs sont encore en période d’observation après avoir accueilli Victor Wembanyama. Gregg Popovich et son staff se demandent encore quelle est la meilleure solution pour entourer le rookie français. Depuis la reprise de la NBA, San Antonio évolue avec un cinq majeur sans réel meneur de jeu. Une erreur selon Bill Simmons, qui a donné une piste à la franchise texane.

Après leurs deux victoires sur le parquet des Phoenix Suns, les Spurs enchaînent les contre-performances. Victor Wembanyama et ses coéquipiers restent sur trois défaites de rang, face aux Toronto Raptors (116-123), les Indiana Pacers (152-11) et la dernière en date au Madison Square Garden contre les New York Knicks (126-105). Rien d’inquiétant pour les Spurs, qui n’ont pas l’ambition de devenir un candidat aux playoffs dès la première saison de Wemby .

«Ils ont besoin d’un meneur de jeu de plus»

Mais après huit matchs disputés depuis le début de la saison, certains choix de Gregg Popovich interpellent les observateurs. En effet, les Spurs évoluent sans vrai meneur de jeu jusqu’à maintenant. L’entraîneur de San Antonio a décidé d’entourer Victor Wembanyama avec Zach Collins, Keldon Johnson, Devin Vassell et Jeremy Sochan. Aucun d’eux n’est un meneur de jeu et pour l’éditorialiste Bill Simmons, c’est une erreur de Gregg Popovich.

«TJ McConnell est barré par Haliburton à Indiana. Qu’ils aillent le chercher»