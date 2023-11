NBA : Wembanyama ne s’inquiète pas malgré la fessée reçue contre les Knicks

Florian Barré

Dans la nuit de ce mercredi, Victor Wembanyama a fait ses premiers pas au Madison Square Garden. S’il était très attendu par les fans des New York Knicks, le phénomène français a été quelque peu décevant. Bien contrôlé par la défense de Tom Thibodeau, Wemby a été peu adroit face au cercle. Pour autant, il ne fait pas de cette troisième défaite consécutive une fin en soi. Bien au contraire.

Victor Wembanyama, premier choix de la dernière draft, a terminé avec 14 points, neuf rebonds, deux passes décisives et un contre son premier match au MSG. Lieu que son entraîneur Gregg Popovich a qualifié de « meilleur endroit où jouer dans le monde ». Wemby a raté ses huit premiers tirs et a terminé le troisième quart-temps à seulement six points. Malgré un sursaut d’orgueil avec huit points sur les 12 dernières minutes, le prodige tricolore le sait, comme ses coéquipiers, il n’a pas été au niveau.

NBA : LeBron James donne des nouvelles de l’état de santé de son fils, Bronny https://t.co/jQC3Kg5Pjx pic.twitter.com/oYhNqfA5Xr — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

Wemby reste serein

Cela fait maintenant deux matchs consécutifs au cours desquels Wembanyama tire mal. Avant son triste 4/14 au MSG, il était à 3/12 au tir lundi lors d'une défaite contre les Indiana Pacers. Les Spurs, quant à eux, ont perdu trois fois de suite après avoir remporté trois de leurs cinq premiers matchs. « Ce n'est pas grave, nous apprenons, a déclaré l’Alien. En tant que jeune équipe et n'importe quelle équipe, nous allons vraiment connaître des séquences de défaites à certains moments au cours de la saison, à travers des moments difficiles. Le plus important est de savoir comment rebondir. »

Les mots doux de Wemby pour le Madison Square Garden