Victor Wembanyama et les Spurs signent leur pire match depuis le début de la saison NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont largement été battus ce lundi par l’offensive des Indiana Pacers (152-111). Avec une prestation décevante, le Français et son équipe ne se sont pas montrés à la hauteur de leurs adversaires, qui ont fait preuve d’une grande adresse tout au long du match.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont vécu un cauchemar lors de leur septième match de la saison. Les Texans, en déplacement dans l’Indiana, ont subi une défaite cuisante face aux Pacers ce lundi. Le score final, de 152 à 111, résonne comme une gifle.

Des Pacers dominants dès le départ

Les locaux étaient prêts pour la rencontre, bien plus que leurs invités du jour. Dès le premier quart-temps, les Spurs ont concédé 44 points, submergés par l’efficacité offensive des Pacers. À la mi-temps, Indiana avait déjà marqué 86 points, un record pour la saison NBA en cours. Les 152 points finalement inscrits représentent aussi le deuxième plus haut total depuis la reprise. Avec une précision remarquable (52,6 % à trois points) et une certaine habileté à provoquer des fautes (22/23 aux lancers francs), l’attaque menée par Tyrese Haliburton a déroulé face à une défense impuissante.

Victor Wembanyama et les Spurs en difficulté pour le back-to-back