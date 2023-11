NBA : L’entraîneur des Warriors défend Jordan Poole face aux critiques

Florian Barré

Cette intersaison en NBA, les Golden State Warriors ont décidé de récupérer le vétéran Chris Paul au détriment de Jordan Poole. Un choix qui semble s’avérer payant compte tenu du début de saison réussi des Dubs, qui possèdent un bilan de 5-2 après la défaite de ce dimanche soir contre les Cleveland Cavaliers. Draymond Green a récemment justifié cette bonne dynamique par l’absence de Poole, son ancien coéquipier. Et ça, Steve Kerr ne veut pas l’entendre.

Chaque fois qu'il y a un commentaire des Golden State Warriors sur la façon dont les choses se sont améliorées cette année par rapport à l'année dernière, Jordan Poole en prend pour son grade. L’équipe fonctionne mieux avec Chris Paul sur le parquet ? C’est parce que Poole est parti. L’alchimie est meilleure dans le vestiaire ? C’est parce que Poole est parti. Jeudi dernier, Draymond Green - au coeur du problème avec le joueur des Wizards - a déclaré ceci : « L'année dernière, nous avions une équipe épouvantable en termes d'alchimie, pathétique. Vous regardez l'année dernière et vous dites : 'Ah mec, cette équipe n'a pas perdu une série de la Conférence Ouest sous Steve Kerr.' Et puis ça arrive, poursuit-il. La principale raison pour laquelle notre alchimie est nulle. »

Poole clairement visé

« L’année dernière, c'était la merde. C'était dur de venir travailler. Pas amusant, tu sais ? Cette année, vous voyez la joie sur les visages des gars lorsqu'ils entrent dans le bâtiment. » Il est difficile d’imaginer que ce commentaire ne vise pas directement Jordan Poole. Lui et Donte DiVincenzo sont les seuls joueurs principaux de l'équipe de la saison dernière qui ne sont plus dans les vestiaires et Green avait envoyé un coup de poing au visage du meneur/arrière lors de la présaison 2022. Il n’est donc pas difficile de relier ces différents éléments pour comprendre à qui Draymond Green pense.

Steve Kerr prend parti