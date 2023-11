NBA : Un Stephen Curry irrésistible porte les Warriors en ce début de saison

Florian Barré

Dans la nuit de lundi à mardi, Stephen Curry a confirmé qu’il était en feu en réalisant sa meilleure performance de la saison lors de la victoire 130-102 des Golden State Warriors contre Zion Williamson et les New Orleans Pelicans. En attendant le match contre Sacramento jeudi matin, trois heures (heure française), les Dubs sont dans un fauteuil et possèdent un bilan de trois victoires pour une défaite.

Contre la Nouvelle-Orléans, Stephen Curry était bouillant dès le début du match — après trois premières rencontres à plus de 30 points en moyenne — inscrivant 16 des 18 premiers points de la soirée côté Warriors. Au final, il termine avec 42 points, cinq rebonds, cinq passes et deux interceptions en à peine 30 minutes sur le parquet. Curry a réussi 68,1% de ses tentatives, dont 7/13 derrière l'arc de cercle. Par ailleurs, ses 35 premiers points de la partie ont suffi à dépasser Gary Payton pour la 35e place sur la liste des scoreurs les plus prolifiques de tous les temps en NBA.

Steve Kerr encore et toujours impressionné

Après quatre rencontres, Stephen Curry tourne à 33.5 points de moyenne, à 56% de réussite dont 47% à 3-points. « Je n’ai pas les chiffres, mais il est chaud bouillant. C’est incroyable de le regarder. Il a l’air plus fort que jamais. À 35 ans… » ne pouvait que reconnaitre Steve Kerr sur le début de saison de sa star, au sortir du match contre les Pels. Pour autant, cela ne surprend pas l’entraîneur-chef des Warriors : « Il bosse dur l’été, et il continue de chercher à s’améliorer. Il est constamment en recherche de nouvelles façons de s’entraîner dans ce sens. Il est Steph Curry pour une raison… mais ça reste incroyable à regarder. »

Jackson-Davis bouche bée devant les performances du meneur