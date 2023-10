NBA : Bonne nouvelle concernant la prolongation aux Warriors de Klay Thompson

Florian Barré

En signant à nouveau Draymond Green, les Golden State Warriors ont indiqué qu'ils ne cherchaient pas à briser leurs Big Three de sitôt. Dans cet esprit, Klay Thompson pourrait être le prochain à obtenir un accord à long terme. A 33 ans, l'arrière sera libre au terme de la saison s’il n’est pas prolongé d’ici là. Mais pas question d’imaginer un tel scénario selon Joe Lacob, le propriétaire des Warriors.

Agent libre non restreint à l’été 2024, Klay Thompson n’a jamais caché son souhait de poursuivre son aventure NBA aux Warriors. La franchise californienne était, selon Adrian Wojnarowski, motivée et optimiste à l’idée de prolonger l’un des Splash Brothers . Problème, les semaines passent et visiblement, les négociations n’avancent pas beaucoup. Pour autant, le gouverneur majoritaire de GS, Joe Lacob, a déclaré à Tim Kawakami de The Athletic qu'il pensait que le quintuple All-Star continuerait à habiter dans la Bay Area au-delà de la saison à venir.

Joe Lacob rassure Klay Thompson

« Nous avons eu de très brèves discussions à ce stade avec son agent. Mais elles sont très, très précoces, a déclaré Lacob. Je m'attends à ce que nous ayons bientôt des discussions substantielles et nous verrons si nous ne pouvons pas mettre en place quelque chose qui permette à Klay d'être ici pendant une longue période, ce que nous aimerions clairement qu'il soit. » Avec son expérience, Klay Thompson sait ce qu'il doit faire pour obtenir son gros contrat : enchaîner les bonnes performances.

« Je ne veux pas y penser »