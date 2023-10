NBA : Bourreau de Wembanyama, une star annonce du lourd

Hugo Chirossel

Opposé aux Los Angeles Clippers dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama a vécu sa première soirée compliquée depuis son arrivée en NBA. Les Spurs se sont largement inclinés (123-83) et le rookie français a eu du mal à s’exprimer. Cela n’a pas empêché Kawhi Leonard d’avoir des mots élogieux envers lui après la rencontre.

Après avoir obtenu sa première victoire en NBA vendredi dernier face aux Houston Rockets (126-122), Victor Wembanyama a vécu une tout autre soirée dans la nuit de dimanche à lundi. Les Spurs se déplaçaient sur le parquet des Los Angeles Clippers, où ils ont sombré. San Antonio a essuyé une défaite de 40 points (123-83) contre l’équipe emmenée par Russell Westbrook, Paul George et Kawhi Leonard.

«Il sera fort. Il est encore tôt dans la saison»

Victor Wembanyama quant à lui n’a inscrit que 11 petits points, à 4/10 aux tirs. Plutôt discret en temps normal, Kawhi Leonard s’est exprimé à propos de Wemby après la rencontre : « Il sera fort. Il est encore tôt dans la saison. Une fois qu'il aura trouvé où il doit prendre ses tirs, qu'il lira mieux les défenses, il sera bon. Il est déjà de plus en plus agressif et il va continuer à s'améliorer », a déclaré la star des Clippers, dans des propos relayés par Basketsession .

«C'est ce que tu cherches chez un franchise player»