NBA : Luka Doncic ou Victor Wembanyama, qui est le plus prometteur ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama n’a pas encore fait ses preuves en NBA, mais son potentiel semble infini. Il est déjà comparé à certains des joueurs les plus talentueux de la ligue, dont Luka Doncic, qui est déjà un joueur très accompli. Les cadres de la ligue estiment que les deux Européens sont les deux joueurs les plus prometteurs du circuit.

Dans un sondage réalisé par le média américain HoopsHype, 20 cadres de franchises de la NBA ont désigné Victor Wembanyama comme le deuxième joueur de moins de 25 ans autour duquel ils aimeraient construire une équipe. Seul Luka Doncic, quadruple All-Star à 24 ans, dépasse le rookie des San Antonio Spurs dans les votes.



Victor Wembanyama conquiert la NBA

C’est la quatrième année consécutive où Doncic se classe en tête du sondage. Cependant, le Slovène a désormais de la concurrence. Victor Wembanyama a également recueilli neuf votes pour la première place. Le « titre » s’est joué dans les détails. « Tant qu’il reste en bonne santé, il sera presque impossible pour lui d’échouer » , a estimé l’un des votants. « Même s’il n’était pas bon en attaque, sa défense pourrait à elle seule rendre votre équipe excellente. Pourtant, il a les outils et le talent pour être vraiment bon en attaque. »



Avec autant d’excitation pour les débuts de Wemby avec les San Antonio Spurs que pour ceux de LeBron James avec les Cleveland Cavaliers, le monde est complètement fasciné. « Ce qui séduit en partie, c’est l’attrait de l’inconnu. Il semble être l’un des joueurs les plus uniques que nous ayons jamais vus. On a l’impression que son potentiel est illimité » , a décrit un autre cadre de la NBA.

Luka Doncic reste en tête