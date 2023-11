« Sous le choc », ils sont tous bluffés par Wembanyama !

Benjamin Labrousse

Auteur de 38 points dans la nuit de jeudi à vendredi face aux Suns de Phoenix, Victor Wembanyama a réalisé une performance XXL, et a permis aux Spurs de San Antonio de décrocher leur troisième succès de la saison (132-121). Présent au sein de la salle des Suns pour cette rencontre, un journaliste américain a affirmé que Wemby avait choqué tous les spectateurs.

Déjà grand. Après avoir permis aux Spurs de San Antonio de glaner leur troisième victoire de la saison dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama recevait de nombreux éloges de la part de son idole Kevin Durant. Et pour cause, le Français s’est baladé face aux Suns de Phoenix, avec 38 points, 10 rebonds, ainsi que 2 contres au compteur.

«Tout le monde a été bluffé»

Journaliste pour le Washington Post , Ben Golliver a affirmé au Parisien que les spectateurs de la FootPrint Arena de Phoenix avaient été bluffé par la performance de Victor Wembanyama : « Tous les spectateurs dans la salle étaient sous le choc, impressionnés par la performance de Wembanyama. C’était comme s’ils se disaient : « Mais qu’est-ce qu’on vient de voir ?!? » En fin de match, alors que les Suns étaient revenus à égalité, il a pris les choses en main. Tout le monde a été bluffé » .

«Victor Wembanyama m’avait paru un peu nerveux»