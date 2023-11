NBA : Kevin Durant en remet une couche sur Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, auteur d’un match sensationnel et de 38 points, a fait vibrer le Footprint Center de Phoenix. Après deux confrontations, qui se sont soldées par autant de victoires des San Antonio Spurs contre les Suns, Kevin Durant a renouvelé son admiration pour le prodige français. « Il va créer sa propre voie », a-t-il assuré.

Victor Wembanyama est fréquemment comparé à Kevin Durant. Ces deux athlètes, dotés d’une silhouette élancée et d’un bagage technique peu commun pour leur taille, ont en effet de quelques atomes crochus. Cependant, après la défaite des Phoenix Suns face aux San Antonio Spurs ce jeudi (121-132), Durant a réfuté ce parallèle.

Kevin Durant : « Il va se frayer son propre chemin »

« Je ne reconnais personne d’autre dans son jeu. Je sais que nous sommes tous les deux élancés et il a dit qu’il m’avait observé en grandissant, mais c’est un joueur à part. Il est lui-même » , a souligné Kevin Durant, interrogé au sujet de sa ressemblance avec Victor Wembanyama. « Je suis sûr qu’il a regardé beaucoup de grands joueurs NBA et qu’il a essayé d’imiter à peu près tout le monde. On peut voir son enthousiasme pour le jeu. On peut le voir à travers la télévision, ou en jouant contre lui. »



« Il est son propre joueur, sa propre personne, il va créer sa propre voie » , a continué le double Champion NBA et MVP des Finales. « Il est très différent de tous ses prédécesseurs. On peut essayer de comparer, mais il va se frayer son propre chemin. »

NBA : Un Victor Wembanyama record écrase Kevin Durant et Devin Booker https://t.co/OYjRaqD5uE pic.twitter.com/qLFXCsfe3X — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Devin Booker : « C’est un talent incroyable »