NBA : Tony Parker a frôlé la catastrophe à cause de Rihanna

Récemment intronisé au Hall of Fame de la NBA, Tony Parker s'est fait un nom de l'autre côté de l'Atlantique. Passé par les Hornets, où il a terminé sa carrière, mais surtout les Spurs de San Antonio, le meneur de jeu français a impressionné sur les parquets américain. Mais voilà que pour Parker, tout aurait pu basculer en 2012, où il aurait tout simplement perdre la vue d'un oeil.

A Londres, pour les Jeux Olympiques 2012, Tony Parker affichait un style un peu particulier avec l'équipe de France. En effet, l'ancien joueur des San Antonio Spurs évoluait alors avec une paire de lunettes. Pourquoi ? Comme cela a déjà pu être révélé, quelques semaines avant le début des JO, Parker a évité le pire après avoir reçu un bout de verre dans l'oeil suite à une bagarre à propos de la chanteuse Rihanna.

« A la fin, c'est parti un peu en vrille »

Invité de Mouloud Achour, Tony Parker est revenu sur cette soirée où tout aurait pu basculer pour lui. Concernant cette bagarre entre Drake et Chris Brown pour Rihanna, l'ancien joueur des Spurs avoue : « Cette soirée-là en fait, j'étais allé en vacances, chez Thierry Henry. On était en vacances, on est parti en soirée et il y avait la soirée avec Drake et Chris Brown. A l'époque, ils se battaient pour Rihanna. A la fin, c'est parti un peu en vrille. Et donc pour protéger mon ex-femme, j'ai pris un verre, un bout de mon verre dans mon oeil. Comme on était en soirée, je ne faisais pas trop attention. Le lendemain, on part en France et tout le voyage, j'avais mal à mon oeil. Je me disais : "C'est pas normal, je pense que j'ai quelque chose". Le réflexe de sportif quand t'as un truc qui fait mal, tu vas faire des tests, tu vas faire une IRM ou un truc comme ça ».

« Vous êtes à deux millimètres de perdre votre oeil »