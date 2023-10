NBA : «Énervé et déçu», Tony Parker se lâche sur Wembanyama

Hugo Chirossel

L’attente a été longue, mais Victor Wembanyama a enfin fait ses débuts en NBA, dans la nuit de mercredi à jeudi. Les Spurs se sont inclinés à domicile face aux Dallas Maverick (119-126), mais Tony Parker estime que Wemby a été auteur d’une bonne prestation pour ses débuts. Il a malgré tout avoué que le phénomène français devait être déçu de ne pas avoir réussi à remporter son premier match.

« J’ai trop voulu en faire. Je n’avais pas besoin de mettre autant d’énergie en défense . » Victor Wembanyama n’était pas totalement satisfait après son premier match avec les Spurs. Premièrement parce que San Antonio s’est incliné à domicile face aux Dallas Mavericks (119-126), mais aussi parce qu’il n’a pu s’exprimer librement. Wemby a commis deux fautes en moins de cinq minutes, ce qui a limité son temps de jeu.

Tony Parker juge la grande première de Wembanyama

Victor Wembanyama a malgré tout réalisé une performance convaincante pour ses débuts en NBA. Il a terminé la rencontre avec 15 points, à 6/9 aux tirs, avec également 5 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Une rencontre qui a forcément attiré l’attention de Tony Parker. « Bien sûr que j'ai regardé son premier match ! C'est dommage les problèmes de fautes, il n’a pas pu bien s’exprimer, il n'a joué que 23 minutes, mais c'est plus que correct pour un premier match », a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi à Villeurbanne.

«Il doit être bien énervé et déçu de ne pas avoir gagné le premier match»