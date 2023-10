NBA : Wembanyama a trouvé un « protecteur pour toujours »

Florian Barré

Alors que Victor Wembanyama a conclu cette nuit son tout premier match en NBA, la superstar des San Antonio Spurs ne cesse de faire parler de lui. Avant la rencontre perdue contre Dallas (126-119), Wemby a été évoqué dans les colonnes du Parisien par son « grand frère » dans la ligue, Rudy Gobert. Ce dernier en a d’ailleurs profité pour donner quelques conseils au prodige tricolore.

Victor Wembanyama a marqué les esprits la nuit dernière face aux Dallas Mavericks en NBA. Du bon, du moins bon, une prestation digne d’une première dans la ligue pour un néo-drafté. Celui que LeBron James surnomme l’Alien a récolté cinq fautes pendant la rencontre, l’obligeant à passer de nombreuses minutes sur le banc, mais aura tout de même inscrit 15 points et 5 rebonds à 6/9 au tir et 3/5 à 3-points.

NBA : Antetokounmpo place LeBron James devant Michael Jordan https://t.co/ZmW52xyxMd pic.twitter.com/pIu6FgdRKa — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

Rudy Gobert croit en Wemby

Une performance qui n’a pas dû surprendre Rudy Gobert, qui jouait dans le même temps avec les Timberwolves contre les Raptors. Le pivot français, qui évolue désormais à Minnesota après avoir effectué l’essentiel de son parcours en NBA sous les couleurs d’Utah, savait avant même que le phénomène ne pose les pieds à San Antonio que la fibre « Wemby » allait très vite prendre. « Ce qui fait l’unanimité en NBA comme ailleurs, c’est le talent et son potentiel. Il faudrait être fou pour ne pas le voir » a rappelé Gobert dans Le Parisien . « La plus grande force de Victor, c’est sa mentalité. A 19 ans, il a un niveau de confiance en lui, de discipline et de maturité extraordinaire pour aller plus haut, avec les grands. »

« Je me reconnais un peu en Victor »