NBA : À la vitesse de l’éclair, Kevin Durant rejoint LeBron James dans le club des 27

Le dernier panier de Kevin Durant ce mardi soir contre les Spurs de Victor Wembanyama a fait entrer le Slim Reaper dans une nouvelle dimension. À 1:03 de la fin du quatrième quart-temps, Durant a fait exploser Keldon Johnson avant de dunker à deux mains, ce qui a donné une avance de cinq points aux Suns mais a surtout permis à KD d’atteindre 27 001 points en carrière.

Ils ne sont que 12 à avoir passé la barre des 27 000 points en NBA. Kevin Durant est le dernier arrivé dans le club et se rapproche ainsi de Elvin Hayes (11e) et ses 27 313 points. Parmi les joueurs en activité à faire partie de ce groupe très restreint, on y retrouve seulement LeBron James. Le King domine le classement des scoreurs all-time avec 38 740 points devant Kareem Abdul-Jabbar (38 387) et Karl Malone (36 928).

Durant rejoint trois autres légendes de la NBA

Avec son 25e point du match contre San Antonio, Kevin Durant est d’ailleurs devenu le quatrième joueur le plus rapide de l'histoire de la NBA à atteindre cette fameuse barre des 27 000 points. En le faisant en 990 matchs, le Slim Reaper se place juste derrière trois membres du Hall of Famer : Wilt Chamberlain (780 matchs), Michael Jordan (852) et Kareem Abdul-Jabbar (965). En supposant une bonne santé, Durant devrait entrer dans le top 10 avant la pause des All-Star puisqu’il lui faut 312 points pour rattraper Elvin Hayes (27 313) et 96 autres points pour surpasser Moses Malone (27 409).

