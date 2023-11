NBA : Après le transfert de James Harden, où vont les 76ers ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Maintenant que James Harden a obtenu ce qu’il désirait et a rejoint les Los Angeles Clippers, il est temps pour les Philadelphia 76ers de passer à la suite. Joel Embiid, MVP en titre, demeure au sein de l’équipe, et Daryl Morey, le président des opérations, n’a pas de temps à perdre. Il doit rapidement réagir pour renforcer son équipe.

Les Philadelphia 76ers se sont finalement débarrassés de James Harden, transféré aux Los Angeles Clippers. Mais quelle est la prochaine étape ? Alors que Joel Embiid se rapproche de la trentaine, la franchise voit sa fenêtre de tir se réduire et doit trouver un moyen de rester compétitive pour le titre NBA. Daryl Morey, président des opérations, a assurément un plan en tête.

Un second transfert pour compenser le départ de James Harden ?

La perte de James Harden, bien qu’attendue et logique, est un coup dur pour les Sixers. L’ancien MVP, qui a certes perdu de son éclat avec l’âge, reste un joueur exceptionnel, dont les équivalents sont rares. Ce transfert ne marque donc probablement que le début d'un plan visant à le remplacer durablement. Outre Nicolas Batum, Robert Covington, KJ Martin et Marcus Morris Sr, la franchise a également acquis plusieurs choix de draft, ce qui constitue l’élément clé de cette transaction.



Maintenant, Morey peut espérer transférer à nouveau ces éléments pour combler le vide laissé par le meneur. Cette deuxième étape du plan demandera de la patience. Selon les rumeurs, Zach LaVine et DeMar DeRozan pourraient par exemple devenir disponibles en fonction des résultats des Chicago Bulls et apparaissent comme de potentielles cibles pour Philadelphie. Une nouvelle transaction majeure pourrait attendre la traditionnelle « trade deadline » (date limite des échanges), le 8 février.

NBA : Avec James Harden, les Clippers sont-ils favoris au titre ? https://t.co/LCTPsAQj4e pic.twitter.com/gYP00KVMaq — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Pour l’instant, Tyrese Maxey a les clés

Dans l’immédiat, les 76ers ne semblent pas être en danger suite au transfert de James Harden. Tyrese Maxey réalise des performances remarquables avec des moyennes de 30,3 points, 6,7 rebonds et 6,3 passes par match, tout en affichant des taux de réussite surréalistes de 50 % aux tirs et 56 % à trois points. Élu joueur de la première semaine, il s’affirme comme un candidat crédible au All-Star Game. Ces performances exceptionnelles permettront de garder l’équipe à flot et de faire patienter Joel Embiid.