NBA : Les 76ers acceptent d’échanger James Harden aux Clippers, un Français dans le deal

Florian Barré

Après des mois de conflit en Pennsylvanie, James Harden va rejoindre Paul George, Russell Westbrook et Kawhi Leonard à Los Angeles dans le cadre d'un échange impliquant notamment le Français Nicolas Batum. En effet, selon Adrian Wojnarowski, les Clippers et les 76ers auraient trouvé un accord, pour le moins surprenant. Une quatrième aventure en quatre ans pour le meneur de 34 ans, habitué à ce genre de situation.

C’est la fin d’un dossier éreintant en tout point. Les 76ers et les Clippers semblent avoir enfin trouvé un terrain d'entente, puisque les deux parties auraient convenu des conditions d'un échange qui enverra James Harden à Los Angeles, selon Adrian Wojnarowski d' ESPN . Les Clippers accueilleront en plus d’Harden, PJ Tucker et Filip Petrusev tandis que les 76ers recevront un choix de premier tour de draft 2028 non protégé, deux choix de deuxième tour, un échange de choix de premier tour, Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington et KJ Martin.

Harden enfin loin de Daryl Morey

L'accord met fin à une saga qui a commencé en juin, alors que le Barbu était un agent libre imminent. Une fois qu'il est devenu clair que les Houston Rockets préféraient Fred VanVleet avec leur plafond maximum, Harden n'avait nulle part où aller et a été contraint d'accepter la dernière année de son contrat, étant entendu que le directeur général des 76ers, Daryl Morey, finirait par l'échanger. Ce trade s'est déroulé plus lentement qu’Harden ne l'avait souhaité. C’est pour cela qu’en août, ce dernier a déclaré lors d'un camp en Chine : « Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d'une organisation dont il fait partie ». James Harden s'est finalement présenté au camp d’entraînement des 76ers et obtient désormais l'échange qu'il recherchait.

Les Clippers plus forts que jamais

Bien sûr, les Clippers ne feraient pas cet échange s’ils ne s’attendaient pas à garder Harden plus d’une saison et demie. Depuis qu'ils ont récupéré Kawhi Leonard et Paul George pendant l'intersaison 2019, ils recherchent un meneur traditionnel pour leur faciliter la vie en attaque. Ils ont essayé à peu près toutes les options, de Reggie Jackson à Rajon Rondo en passant par Russell Westbrook, mais personne n'a réellement apporté satisfaction. Harden, qui a mené la NBA en termes de passes décisives la saison dernière, deviendrait immédiatement le meilleur meneur de jeu que le duo Leonard-George ait jamais eu. Désormais, l’objectif est clair et inévitable : aller chercher le titre NBA.