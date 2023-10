NBA : Une équipe de l’Ouest privée de son meilleur joueur

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

De’Aaron Fox, star des Sacramento Kings, a été contraint de quitter le terrain lors de la victoire en prolongation contre les Los Angeles Lakers (132-127). Blessé à la cheville droite, le meneur a évité le pire, mais devra tout de même faire l’impasse sur plusieurs rencontres en raison d’une entorse modérée.

Les Sacramento Kings sont privés de leur leader, De'Aaron Fox. Contraint de quitter le terrain lors de la victoire en prolongation de son équipe face aux Los Angeles Lakers (132-127) dimanche, le meneur souffre d’une entorse à la cheville droite, selon Shams Charania de The Athletic . Les détails de sa blessure demeurent flous, mais il devrait manquer plusieurs rencontres.

Un coup dur pour les Kings

La blessure de De'Aaron Fox est un véritable coup dur pour les Kings. La saison précédente, il a été le pilier de l’équipe, jouant un rôle essentiel dans sa troisième place de la conférence Ouest et sa qualification en playoffs. Avec une moyenne de 25,0 points et 6,1 passes décisives par rencontre, le meneur de jeu s’est révélé indispensable. Cette saison, il a commencé de manière encore plus impressionnante, enregistrant des moyennes de 31,3 points et 6 passes en trois matches.



Une star des Knicks sanctionnée par la NBA dans le cadre des nouvelles règles de la ligue https://t.co/VCeFvdfFsj pic.twitter.com/waF0IMNcy1 — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Un retour imminent pour De’Aaron Fox ?