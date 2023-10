Une star des Knicks sanctionnée par la NBA dans le cadre des nouvelles règles de la ligue

Florian Barré

La NBA a infligé une amende de 2 000 $ au meneur des New York Knicks, Jalen Brunson, pour avoir simulé lors de la victoire 126-120 contre les Hawks d'Atlanta vendredi, selon Tim Bontemps d'ESPN. Pour rappel, désormais, les « floppeurs » ne recevront pas seulement une amende a posteriori mais pourront être sanctionnés pendant le match, avec une faute technique et un lancer-franc pour l’adversaire.

Il est facile d’affirmer que le « flop » a été le seul point négatif concernant la performance de Jalen Brunson contre Atlanta vendredi dernier en NBA, puisqu'il a terminé meilleur scoreur de la rencontre avec 31 points à 11/21 au tir, dont huit tirs à trois points, un sommet en carrière. Il a également enregistré cinq passes décisives et trois rebonds, tout en ne perdant le ballon qu'une seule fois. Mais la simulation semble être une chose récurrente pour le joueur des New York Knicks puisqu’il a été pris en flagrant délit de flopping contre Boston lors du premier match, mais aussi contre les Pelicans dans la nuit de samedi à dimanche.

Une erreur arbitrale qui coûte chère aux Knicks

Les Knicks ont perdu leur match d'ouverture de la saison 108-104 contre les Celtics de Boston, bien que ce fût une défaite controversée, car les officiels ont malencontreusement sanctionné Brunson au cours du quatrième quart-temps. Alors que New York menait par deux points et qu’il restait un peu moins de sept minutes à jouer, Brunson a tenté un tir à trois points et est tombé lorsqu'il a marché sur le pied de Jayson Tatum lors de l'atterrissage. Une action que les arbitres ont jugé comme une simulation. Plus tard, le compte officiel des arbitres de la NBA sur X (Twitter), a admis qu'il s'agissait d'un mauvais appel et a noté que Brunson aurait dû bénéficier de lancers francs.

Jalen Brunson agacé