NBA : Les Spurs font une grosse annonce concernant Sidy Cissoko

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Sidy Cissoko, sélectionné en 44e position lors de la draft NBA par les San Antonio Spurs, a été assigné à l’équipe de la G League affiliée à la franchise texane ce dimanche. Le joueur français participera au camp d’entraînement des Austin Spurs cette semaine, en préparation de la saison à venir.

Sidy Cissoko intègre l’équipe B. Ce dimanche, les San Antonio Spurs ont assigné le jeune rookie français, choisi en 44e position lors de la draft, à leur équipe de G League, la ligue de développement du Championnat nord-américain. Cette décision attendue vise à favoriser sa progression, en attendant qu’il soit prêt à rejoindre Victor Wembanyama et le reste de l’effectif en NBA.

Une étape cruciale pour sa progression

Son passage avec les Austin Spurs est une bonne nouvelle. Lors des deux premiers matches de la saison régulière, Cissoko n’a pas bénéficié du moindre temps de jeu. En G League, il aura l’opportunité de se mettre en avant et de démontrer sa valeur à Gregg Popovich, l’entraîneur de San Antonio.



L’année dernière, le joueur français évoluait déjà dans cette ligue, au sein du programme de la G League Ignite, où il affichait une moyenne de 12,8 points en 29 minutes de jeu. Il sera sans doute plus à l’aise dans ce contexte que dans celui de la NBA. L’athlète de 19 ans, qui brille par sa polyvalence, doit encore progresser offensivement pour se faire une place dans la rotation de Pop .

Gregg Popovich : « Il pourrait me surprendre »