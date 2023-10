NBA : Kevin Durant fait une demande très spéciale aux Warriors

Florian Barré

Le séjour de Kevin Durant avec les Golden State Warriors a été bref, seulement trois saisons. Mais il a laissé une empreinte indélébile sur la franchise. Durant a aidé les Warriors à remporter deux titres NBA consécutifs et a été nommé MVP de la finale à chaque fois. Pour ces raisons, l’actuel joueur des Phoenix Suns aimerait que son numéro 35 soit retiré à Golden State.

Avant de retrouver les Warriors mardi soir pour ouvrir sa saison NBA avec les Suns, Kevin Durant a vu son ancienne équipe lui rendre hommage avec une vidéo diffusée au Chase Center. Preuve que le passage du Slim Reaper dans la baie de San Francisco a marqué les esprits. Durant a récolté en moyenne 25,8 points, 7,1 rebonds et 5,4 passes décisives par match au cours de ces années avec les Warriors et a été nommé dans l'équipe All-NBA chaque saison.

« J’aime cette organisation »

Lorsque Kevin Durant a annoncé sa décision de quitter les Warriors et de rejoindre les Nets en 2019, le co-président et PDG de l’équipe de Golden State, Joe Lacob, a publié une déclaration dans laquelle il a affirmé la chose suivante : « Aucun joueur ne portera plus jamais le numéro 35 pour les Warriors. » Récemment, KD a déclaré qu'il était d'accord avec Lacob et que son numéro 35 devrait être retiré par la franchise californienne. « Regardez le CV. Ça me garantirait une cérémonie de retrait de maillot non ? Est-ce que je veux être mis à l'honneur par une franchise pour laquelle je me suis investi ? Bien sûr, j'adorerais ça. J'ai vécu de grands moments là-bas. J'y ai construit des relations solides. Donc oui, ce serait super. J'aime cette organisation, j'ai aimé le temps que j'y ai passé, sérieusement, les gens ne devraient pas en douter parce que je suis parti. »

Le grand retour de Kevin Durant au Chase Center