Kim Kardashian et la NBA : un partenariat improbable

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Lorsque Kim Kardashian, icône de la télé-réalité et femme d'affaires à succès, s'associe à la NBA, cela suscite la surprise. Pourtant, la star américaine et la ligue ont annoncé lundi que la marque de sous-vêtements Skims deviendrait le partenaire officiel de la NBA, de la WNBA et de la sélection américaine.

La NBA et Skims ont annoncé un partenariat inédit qui fera de la marque fondée par Kim Kardashian le sponsor officiel de sous-vêtements de la NBA, de la WNBA et de l’équipe nationale américaine. Les détails de cette collaboration à l’échelle de la ligue doivent encore être précisés.

Un partenariat à définir plus précisément

Le commissionner de la NBA, Adam Silver, a annoncé que le partenariat prendrait vie lors d’événements futurs tels que le All-Star Game et le nouveau tournoi de mi-saison. Cependant, il n’a pas précisé la manière dont celui-ci se manifestera concrètement dans la ligue.



Cette collaboration avec Skims, bien qu’inattendue, n’est pas une première dans le monde du sport. Lors du lancement de la gamme masculine le 26 octobre, le meneur Shai Gilgeous-Alexander figurait déjà parmi les mannequins représentant la marque. De Michael Jordan à Cristiano Ronaldo, en passant par Russell Westbrook et Rafael Nadal, de nombreuses personnalités sportives se sont associées par le passé à des marques de sous-vêtements.

Au croisement de la mode et du sport

Le partenariat illustre la convergence de plus en plus fréquente du domaine du sport et de celui de la mode. La NBA a toujours été en première ligne de cette évolution et confirme sa position moderne avec cette annonce.



Ironiquement, Kim Kardashian avait déjà plusieurs liens avec la NBA. Elle était autrefois mariée à l’ancien joueur Kris Humphries et a été fréquemment aperçue lors de matchs, notamment ceux des Los Angeles Lakers de LeBron James. Elle n’est pas la seule membre de sa famille à avoir entretenu une relation amoureuse avec des joueurs de la NBA, contribuant ainsi à la légende de la « Malédiction Kardashian » dans le monde du basketball américain.m.