Grande première en NBA, des parquets alternatifs dévoilés pour le tournoi de mi-saison

La NBA s'oriente vers le changement alors qu'elle lance son nouveau tournoi de mi-saison, et rien n'est peut-être aussi visible que les parquets sur lesquels les équipes joueront pendant ces matchs. Désormais, les fans pourront immédiatement reconnaître quand leur équipe préférée jouera une rencontre comptant pour le dit tournoi. En effet, la ligue a dévoilé de nouveaux terrains colorés que les 30 franchises utiliseront lors des matchs de groupe et des quarts de finale du tournoi.

Lundi, la NBA a dévoilé le terrain sur lequel chaque équipe jouera lors du tournoi de mi-saison. Chaque terrain s'écartera de la conception habituelle de chaque arène. Pour cinq équipes – Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Portland Trail Blazers et New Orleans Pelicans – ce sera la première fois qu'elles auront une conception de terrain alternative. Tout cela fait partie de l'intention de la ligue d'adopter une toute nouvelle esthétique pour le tournoi, avec des équipes jouant avec des maillots City Edition.

Une réflexion de longue haleine

Chaque équipe jouera sur son propre terrain peint à la main pendant le tournoi. La plupart des terrains sont beaucoup plus colorés que ceux utilisés par les équipes lors des matchs normaux de la saison régulière. Le centre de chaque terrain présentera même une peinture du trophée du tournoi de mi-saison. C’est vers avril que les dirigeants de la ligue ont commencé à penser à comment rendre le terrain en adéquation avec la situation. Les officiels ont proposé des autocollants spéciaux sur le sol et sur les limites, similaires à ceux utilisés pour les finales de la NBA et le All-Star Game. D'autres ont suggéré que les équipes pourraient s'échauffer avec de nouveaux maillots de tir utilisés uniquement pour les matchs de tournoi.

