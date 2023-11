NBA : Harden ne fera pas ses débuts avec les Clippers contre les Lakers de LeBron

Florian Barré

Depuis quelques jours, James Harden est un Angelino. Nouveau meneur des Clippers, le Barbu a été tradé par les 76ers après un été agité. Il a rejoint Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook pour tenter de décrocher le titre NBA tant attendu par les fans de la franchise californienne. Et face à LeBron James et les Lakers, il aurait pu signer son grand retour sur les parquets. Ce ne sera pas le cas.

Les débuts de James Harden avec les Los Angeles Clippers n'auront pas lieu ce mercredi soir, mais cela devrait arriver très prochainement. En effet, Shams Charania de The Athletic and Stadium a déclaré qu’Harden ne jouerait pas mercredi contre les Lakers de Los Angeles, mais qu'il pourrait faire ses débuts dès le match de lundi à New York contre les Knicks : « James Harden ne jouera pas ce soir... Le plan est qu'il s'entraîne au cours des prochains jours. » a-t-il expliqué.

Les Clippers et les 76ers peuvent enfin passer à autre chose

Les 76ers ont échangé Harden, PJ Tucker et Filip Petrusev aux Clippers tôt mardi matin contre Marcus Morris, Robert Covington, Nicolas Batum, KJ Martin, un choix de premier tour de draft de 2026 via le Thunder d'Oklahoma City, un choix de premier tour non protégé de 2028, deux choix de deuxième tour et un échange de choix pour 2029. Cette décision a mis fin à une saga de plusieurs mois qui a débuté en juin lorsque Harden a exigé un échange, frustré par la direction des Sixers.

Un trade mitigé pour les 76ers