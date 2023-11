NBA : LeBron James, Michael Jordan… Wembanyama déjà dans la légende ?

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama a réalisé sa meilleure performance en NBA. Face aux Suns de Phoenix de Kevin Durant, le pivot français a inscrit 38 points, 10 rebonds, ainsi que 2 contres pour permettre aux Spurs de l’emporter (132-121). Une soirée de gala pour le joueur né en 2004, qui a produit une prestation XXL pour seulement son cinquième match en NBA. Par rapport à d’autres légendes de la Grande Ligue, Wemby a d’ailleurs été l’un des plus rapides à inscrire au moins 35 points.

« Je ne vois personne comme lui en NBA. Je sais qu’on est tous les deux grands et maigres, je sais qu’il m’a regardé jouer étant plus jeune, mais il en a regardé plein d’autres, dont il s’est inspiré. Il est unique. Il va créer sa propre histoire » . Après avoir été défait par Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio, Kevin Durant ne tarissait pas d’éloges à propos du talent du prodige français. Et pour cause, avec cette performance de haute volée, Wemby a confirmé sa capacité à rapidement marquer les esprits en NBA.

Wembanyama a impressionné son idole Kevin Durant

Auteur de 38 points à 15-26 au tir, Victor Wembanyama a d’ailleurs fait mieux que son idole Kevin Durant lors de sa saison rookie. Comme le précise Le Parisien , le Français a donc mis seulement cinq matchs avant d’inscrire au moins 35 points. KD lui, avait eu besoin de 17 rencontres avec les Sonics de Seattle en 2007 afin de réaliser cette performance. Mais cette prestation de Wembanyama ne s’arrête pas à là.

Wemby fait mieux que LeBron James, mais n’égale pas Michael Jordan