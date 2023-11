NBA : Embiid conteste les reproches d’Harden envers les 76ers

Florian Barré

James Harden n'a pas mis longtemps à son arrivée à Los Angeles pour critiquer l'équipe des Philadelphia 76ers qu'il vient de quitter. Bien qu'il ait mené la ligue en matière de passes décisives la saison dernière avec une moyenne de 21 points par match, Harden a affirmé que son rôle en attaque était « comme être en laisse ». Une déclaration que le dernier MVP de la NBA, Joël Embiid, ne confirme pas.

S'exprimant pour la première fois depuis que James Harden a été échangé aux LA Clippers, la star des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'évaluation du Beard selon laquelle il eut été retenu par les 76ers au cours des deux dernières années : « Je ne pense pas (qu’Harden était tenu en laisse). Je pense qu'il a fait beaucoup de grandes choses pour nous », a déclaré Embiid après la victoire 114-99 de jeudi contre les Raptors de Toronto, au cours de laquelle il a terminé avec 28 points, 13 rebonds et 7 passes décisives en 35 minutes.

Embiid en désaccord avec les dires d’Harden

« À mon avis, nous lui avons donné le ballon à chaque possession, parce qu'il est vraiment bon. C'est un joueur extraordinaire. Évidemment, comme il est un très bon passeur, nous lui avons donné le ballon... nous lui avons donné le ballon à chaque possession pour qu'il puisse faire son truc. Et à partir de là, il a dû prendre des décisions pour obtenir des positions ouvertes aux gars ou pour lui-même, poursuit Embiid. J’ai trouvé qu’il avait fait du très bon boulot pour mettre en place l’attaque, pour faire circuler le ballon et obtenir des positions ouvertes aux gars. C’est la raison pour laquelle il a remporté le titre de meilleur passeur la saison dernière. »

« Je suis heureux pour lui »