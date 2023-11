Florian Barré

James Harden a connu une saison 2022-23 assez réussie avec les 76ers de Philadelphie. Il a mené la NBA en termes de passes décisives et a remporté plusieurs votes pour les honneurs All-NBA à la fin de la saison, ce qui lui a permis à la fois de remporter la troisième tête de série de la Conférence Est et d'aider Joel Embiid à remporter son premier prix MVP. Pour autant, il s’est empressé de taper sur son ancienne franchise au sujet de la manière dont il a été utilisé sur le terrain.

Alors que James Harden sort d’une saison convaincante en de nombreux points, il est vrai qu’en 2022-23, il a également vu sa moyenne de points par match diminuer (21) et a affiché son taux d'utilisation le plus bas (25 %) depuis qu'il est devenu titulaire à temps plein au cours de la saison 2012-13. Apparemment, ce changement de rôle a dérangé Harden. Après avoir passé la majeure partie de l'intersaison à chercher un échange avec les Los Angeles Clippers, le Barbu a réalisé son souhait mardi, et lors de sa conférence de presse d'introduction jeudi, il a comparé son rôle à Philadelphie à celle d’un animal « en laisse ».

Quels sont les gagnants et les perdants d’une éventuelle extension de la NBA ? https://t.co/NB7hN5gci7 pic.twitter.com/IXs6YnriLm — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Harden se lâche sur les 76ers

« Philly change simplement mon rôle en sachant que je peux donner plus, en sachant que je peux faire plus, mais si vous voulez que je sois honnête, c'est comme être en laisse, a déclaré Harden. Comme je le savais, pour que nous puissions arriver là où nous voulons arriver, je devais jouer de mon mieux offensivement, qu'il s'agisse de faciliter et de marquer le basket-ball, et Joel aussi. Je n'ai jamais vraiment eu cette opportunité non plus. J'ai accepté 26 millions de dollars de moins lors de ma signature pour rendre l'équipe meilleure. J'ai changé mon rôle, qui, selon les médias, est de dominer le ballon, et ma domination du ballon est vraiment efficace. Mais j'ai accepté de faire évoluer mon rôle, essayé de changer le discours, essayé de me sacrifier et de faire tout ce qu'il fallait pour gagner au plus haut niveau. On n'en parle pas. C'est l'autre immense connerie » poursuit The Beard.

« Je suis un système »