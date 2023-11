NBA : LeBron James entre encore un peu plus dans l’histoire

Florian Barré

Une autre nuit, une autre performance historique pour LeBron James. La superstar des Los Angeles Lakers a inscrit 35 points, lors d'une victoire 130-125 après prolongation, contre les Los Angeles Clippers et a surpassé Karl Malone pour le plus grand nombre de matchs à 30 points dans l'histoire de la NBA. Il a également établi le record du plus grand nombre de points dans un match par un joueur lors de sa 21e saison, battant les 30 de Dirk Nowitzki en 2019.

LeBron James est inusable. Le King est seulement le sixième joueur de l’histoire à atteindre les 21 saisons jouées en NBA, après Vince Carter (22), Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Robert Parish et Kevin Willis. Et forcément, il continue de faire tomber certains records inaccessibles au premier abord. Contre les Clippers de James Harden ce mercredi soir, James s’est élevé au-dessous de tous et a réalisé la meilleure performance de son début de saison. En plus des 35 points inscrits, il a ajouté 11 rebonds et sept passes décisives, en tirant un très efficace 13/19 sur le parquet.

Une performance historique

Cette performance a non seulement permis aux Lakers de clore une série de 11 défaites consécutives contre les Clippers, mais elle a aussi confirmé aux plus réticents que LeBron James était l’un des deux plus grands que ce sport n’est jamais connu. En effet, le King a réalisé son 81e match à plus de 30 points depuis ses 35 ans, record de Karl Malone battu. « Je travaille mon corps tous les jours, je travaille mon esprit tous les jours pour pouvoir être disponible pour mes coéquipiers . » a lâché James après la rencontre.

LeBron James surmené ?