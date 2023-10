NBA : Avec James Harden, les Clippers sont-ils favoris au titre ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

James Harden se joint à Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook. Avec ce transfert, les Los Angeles Clippers rassemblent un groupe impressionnant d’anciens All-Stars au sein de leur effectif. Mais ont-ils ce qu’il faut pour être considérés comme les favoris pour le titre NBA ?

James Harden, Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook cumulent à eux quatre un total de 32 sélections au All-Star Game, deux titres de MVP et autant de Défenseurs de l’année. Les Los Angeles Clippers ont réuni, grâce au transfert d'Harden en provenance des Sixers, l’un des effectifs les plus récompensés de l’histoire de la NBA. Cependant, cela pourrait ne pas suffire à en faire les favoris pour le titre.

Enfin un meneur à Los Angeles

Depuis l’arrivée de Kawhi Leonard et Paul George à Los Angeles en 2019, les Clippers ont toujours souffert de l’absence d’un meneur fiable. Malgré de nombreux changements à ce poste, de Patrick Beverley à Russell Westbrook, en passant par Reggie Jackson et John Wall, aucun n’a jamais vraiment été à la hauteur. James Harden, qui a terminé la saison dernière en tant que meilleur passeur de la NBA avec 10,7 passes décisives par match, pourrait enfin être la solution à ce problème. Le barbu demeure un gestionnaire d’exception et devrait apporter une aide précieuse à l’équipe dans la création du jeu.



L’arrivée d’une autre star renforce également la stabilité du groupe. En l’absence des leaders de l’équipe, l’ancien MVP pourra prendre les commandes pour assurer une place solide en playoffs à Los Angeles, sa ville natale. De plus, l’effectif bénéficiait déjà d’une profondeur marquée à l’aile, et la perte des joueurs envoyés (Marcus Morris, Robert Covington, Nicolas Batum et KJ Martin), partiellement compensée par l’arrivée de PJ Tucker, ne devrait pas poser de problème majeur.



NBA : Bourreau de Wembanyama, une star annonce du lourd https://t.co/D5nb0llByB pic.twitter.com/6jL0aKwL1j — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Des stars vieillissantes

Avec tout cela, peut-on considérer les Clippers comme les favoris au titre ? Ils l’auraient assurément été en 2017, lorsque Russell Westbrook, James Harden et Kawhi Leonard se trouvaient tous les trois sur le podium des votes pour le titre de MVP. Aujourd’hui, les quatre joueurs clés de l’équipe ont entre 32 et 34 ans. De plus, la plupart d’entre eux ont un historique médical chargé, ce qui suscite des inquiétudes. Car ce sont principalement les blessures qui ont entravé Los Angeles ces dernières années.



Leonard et George ont été freinés, voire stoppés en playoffs chaque année ou presque par de nouveaux problèmes physiques. Cet alignement de stars rappelle l’effectif des Brooklyn Nets, où James Harden a joué avec Kevin Durant et Kyrie Irving, qui a été considérablement limité par les blessures et leur faible nombre de matches disputés ensemble. Le moindre pépin physique sera également un obstacle à la création d’une alchimie collective, un enjeu majeur pour la franchise qui a seulement un an pour apprendre à jouer ensemble.

Les Clippers sont-ils les favoris au titre NBA ?

L’arrivée de James Harden renforce indéniablement les chances des Clippers de devenir Champions NBA. Les bookmakers américains les ont fait passer de la 8e à la 5e place. Cependant, ils restent bien loin derrière les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics et les Denver Nuggets, qui disposent également de plusieurs stars dans leur effectif. Ces équipes ont des projets plus jeunes et plus stables, moins sujets aux blessures. Pour que Los Angeles remporte le titre, il faudra un alignement parfait des astres, plus que pour n’importe quelle autre équipe.