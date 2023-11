NBA : Les Clippers s’attendent à ce que James Harden fasse des sacrifices

Florian Barré

C'était une opportunité que Lawrence Frank ne pouvait pas laisser passer. Une chance unique dans sa carrière que le président des opérations de basket-ball des Clippers devait saisir – et c'est ce qu'il a fait. James Harden est arrivé à Los Angeles en provenance de Philadelphie et Frank ainsi que l’entraîneur Tyronn Lue pensent que The Beard fera de l'équipe un prétendant au titre de premier ordre.

Après des mois de spéculations, d'analyses approfondies sur la façon dont James Harden pourrait s'intégrer à Kawhi Leonard et Paul Goerge, ainsi que de considérations salariales, Lawrence Frank a finalisé l'échange dont on parle depuis longtemps avec les 76ers de Philadelphie. Le Barbu et PJ Tucker sont arrivés aux Clippers en échange de quatre joueurs et de plusieurs futurs choix de draft. Et avec ce seul geste, la franchise californienne a ravivé ses espoirs de titre NBA.

Harden, le facteur X

« Avec James (Harden), c'était l'occasion de maximiser Kawhi (Leonard) et Paul (George) et de nous donner les plus grandes chances de gagner », a déclaré Frank mercredi soir avant que les Clippers n'affrontent les Lakers à la Crypto.com Arena. « Il est de notre responsabilité non seulement envers Kawhi et Paul, envers le personnel d'entraîneurs et envers les gens de l'organisation, mais envers nos fans d'examiner toutes les façons dont nous pouvons élever notre plafond. » En apparence, l’acquisition d'Harden, 34 ans, est logique. Un 10 fois All-Star, un ancien MVP de la ligue, un marqueur de haut calibre et un manieur de ballon tout en un seul joueur. De plus, le facteur convaincant pour Frank a été le CV d’Harden en séries éliminatoires, bien que le meneur vétéran n'ait jamais mené aucune de ses équipes précédentes à un championnat NBA. « Une chose qui nous a toujours impressionné chez James, c'est que le gars a participé aux séries éliminatoires chaque année. » a conclu le président des opérations de basket-ball des Clippers.

« Ils sont prêts à la faire »