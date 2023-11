Quels sont les gagnants et les perdants d’une éventuelle extension de la NBA ?

Florian Barré

Depuis plusieurs mois, la NBA parle d’ajouter deux nouvelles franchises aux 30 déjà existantes. D’ailleurs le commissionnaire de la ligue Adam Silver a, au cours de l’été, donné une timeline et le nom des villes qui pourraient accueillir une franchise dans un futur proche. Mais est-ce une bonne chose ? Cette initiative contient des avantages mais aussi des inconvénients. Tour d’horizon.

10 milliards de dollars. C'est le montant que la NBA a gagné au cours de la saison 2021-22, ce qui représente une augmentation significative au cours des dernières années. La ligue n’a sans doute jamais été aussi populaire, et même avec des stars en fin de carrière comme LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, la NBA semble être en pleine forme, avec de nombreux jeunes joueurs prêts à prendre leur place. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit question d’ajouter de nouvelles équipes.

Même si l'année dernière, le commissaire Adam Silver a minimisé les discussions sur l'expansion, il chante désormais un ton tout à fait différent. « Ce n'est pas une chose sûre mais, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est naturel que les organisations se développent avec le temps », a-t-il déclaré laissant entendre qu'une fois qu'un nouvel accord sur les droits médiatiques sera conclu (potentiellement en 2025), l'expansion sera une histoire très sérieuse. Par ailleurs, même s'il existe de nombreuses villes dignes de ce nom, Silver en a spécifiquement mentionné deux qui semblent être en tête : Seattle et Las Vegas. Alors, qui gagne et qui perd dans l’expansion ?

Les gagnants

La grande gagnante de l’expansion à venir est évidemment la NBA. L’équipe moyenne récolte actuellement plus de 350 millions de dollars, et une bonne partie de cette somme revient à la ligue. Avec la vente de billets, les marchandises et tout ce que les fans paient, deux nouvelles équipes ajouteraient grandement aux coffres. Les fans et habitants de Seattle et de Las Vegas (ou des villes qui accueilleraient des équipes) seront aussi parmi les grands gagnants. La population de Seattle en particulier serait probablement ravie d'avoir à nouveau une équipe après que les SuperSonics aient été arrachés d'Emerald City. Pour les joueurs, c’est la même chose. Avec deux nouvelles équipes, cela donnerait la chance à 30 joueurs supplémentaires de jouer (les franchises n’ont que 15 places dans leur roster).

Les perdants

Les fans, dans leur globalité, pourraient être déçus puisque le basket-ball est un beau jeu lorsqu'il est joué par des équipes talentueuses. Mais lorsque les équipes ne sont pas très performantes, il en est tout autre. Une expansion de la NBA diluera certainement la ligue, qui est déjà assez édulcorée. Presque chaque saison, environ la moitié des équipes terminent à « 0,500 » ou moins, et une expansion signifie que les talents seront encore plus sollicités. De plus, chaque année, les mauvaises équipes susmentionnées attendent avec impatience de voir quelles balles de ping-pong en lien avec la draft. L’expansion signifiera certainement plus d’équipes de loterie – en particulier au début – ce qui veut dire que davantage d’équipes pourraient rester mauvaises plus longtemps. Enfin, si la NBA s’étend effectivement à Las Vegas, des questions se poseront immédiatement sur le jeu et l’intégrité du jeu. C'est un problème auquel la NFL est confrontée maintenant que les Raiders sont à Sin City, et cela doit être une préoccupation pour Silver et le reste des grands patrons de la NBA.