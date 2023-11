NBA : Impériaux, les Celtics déjà favoris à l’Est ?

Florian Barré

Les Boston Celtics ont une fiche de 4-0 pour la première fois en 14 ans après avoir battu les Indiana Pacers 155-104 mercredi. Les 155 points marqués constituent le deuxième total le plus élevé en un seul match de l'histoire de la franchise, derrière les 173 que les Celtics ont accrochés aux Lakers de Minneapolis en 1959. Une performance exceptionnelle qui récompense une intersaison solide.

Cet été, Jaylen Brown, Jayson Tatum et Derrick White ont accueilli deux stars NBA de plus dans leur effectif. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’intégration de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday n’a pas traîné. Les Boston Celtics sont déjà irrésistibles, en témoigne la victoire de 51 points contre Indiana mercredi. Avec un bilan de 4-0 et une attaque de feu, la franchise du Massachusetts se positionne comme le prétendant principal au titre à l’Est.

Un équilibre fondateur

De plus, la marge de victoire de 51 points contre les Pacers de Tyrese Haliburton (absent ce jour-là) représente la troisième plus élevée de l'histoire de la franchise, derrière une victoire de 53 points contre Sacramento en 2022 et une victoire de 58 points contre Chicago en 2018. Jayson Tatum, qui connaît un début de saison fantastique, n'a eu besoin que de 27 minutes pour marquer 30 points et 12 rebonds à 9/15 au tir. Et preuve de l’équilibre de l’équipe, en soutien des 30 points de Tatum, White a inscrit 18 points, Sam Hauser 17, Brown 16, Holiday 15, Payton Pritchard 13, tout comme Porzingis.

Une palette offensive infinie