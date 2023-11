NBA : Un Français, autre que Wembanyama, écrase tout sur son passage

Florian Barré

D’octobre à novembre, les Timberwolves du Minnesota sont passés d’une équipe énigmatique et décevante à une machine de guerre, intraitable. Après des débuts timides - deux défaites en trois matchs - les coéquipiers d’Anthony Edwards ont réagi et se placent presque comme l’équipe à battre désormais. Parmi les instigateurs de ce réveil : Rudy Gobert. Le pivot tricolore a prévenu cet été, à qui voulait bien l’entendre, qu’il était prêt à réaliser la saison de sa vie.

Depuis la défaite contre Atlanta le 31 octobre, ce n’est plus la même équipe. Sur les quatre derniers matchs, les Timberwolves ont vaincu les Denver Nuggets (110-89) le 1er novembre et les Boston Celtics (114-109) le 6 novembre – deux des trois meilleurs prétendants au championnat NBA 2023-24. Entre ces victoires exceptionnelles, la franchise du Minnesota a battu le Jazz (123-95) et les Pelicans (122-101), emmenant un bilan de 5-2 avant le choc contre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Rudy Gobert, facteur X des Wolves

Au-delà d’avoir un bilan flatteur, les hommes de Chris Finch s’amusent au sein de la conférence Ouest du fait de leur défense redoutable. Et Rudy Gobert n’y est pas pour rien. Ce mercredi contre la Nouvelle-Orléans, le tricolore a terminé la rencontre avec 21 rebonds, dont 5 offensifs, en plus de 2 contres et 17 points. Une nouvelle partition sensationnelle pour Gobert, qui continue de faire plaisir aux supporters. Habitué à recevoir beaucoup de critiques ces derniers mois, surtout après son trade polémique, la tendance s’inverse.



« Les premiers matchs de l'année dernière ne se sont pas bien passés. Cette année, nous le voulions vraiment, peu importe contre qui nous affrontons, qui est blessé, nous savons que notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes... Je suis vraiment fier de la concentration avec laquelle nous avons eu, surtout du côté défensif. » a-t-il concédé après la victoire des siens.

Rudy Gobert l’avait annoncé, il veut « réaliser la meilleure saison de ma carrière »