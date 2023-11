NBA : James Harden rate ses débuts avec les Clippers

Florian Barré

Depuis son arrivée à Los Angeles, James Harden a eu quatre jours pour s’acclimater à sa nouvelle franchise. Avec les Clippers, il a démarré sa saison 2023-24 ce lundi soir face aux New York Knicks et le moins que l’on puisse dire c’est que ça ne s’est pas passé comme prévu. Aux côtés de Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook et Ivica Zubac, The Beard a eu du mal à peser véritablement sur la partie, n’empêchant pas la défaite des siens 111-97.

L’entraîneur des Clippers, Tyronn Lue, a placé ses quatre futurs Hall of Famers, ensemble dans la formation de départ, dès le premier jour. Peut-être qu'il y aura un changement (non lié à une blessure) à un moment donné, mais il n'y a pas de meilleur moment que « l’instant T » pour voir si James Harden, Paul George, Kawhi Leonard et Russell Westbrook peuvent travailler ensemble. Après le match contre les Knicks, difficile de se projeter dans un sens ou dans l’autre. Oui le résultat n’est pas celui escompté mais devait-on réellement s’attendre à voir un rouleau compresseur se former dès la premier cohabitation entre toutes ces superstars ?

Tyronn Lue satisfait de la présence d’Harden dans l’équipe

Harden, George, Leonard et Westbrook ont joué 19,2 minutes ensemble contre New York, enregistrant un -10 pendant ce temps avec des chiffres laids aux deux extrémités du terrain. En attaque, les Clippers ont marqué 37 points sur 39 possessions avec huit pertes de balle. En défense, ils ont encaissé 47 points sur 39 possessions. Mais Lue ne s’inquiète pas. Même avant que son équipe ne perde ce lundi, l’entraîneur-chef a exprimé un bon sentiment : « C'est bien que l'échange contre Harden ait eu lieu si tôt dans la saison. Nous aurons beaucoup de temps pour comprendre les choses. »



Aussi talentueux que soient George, Leonard et Westbrook, aucun d’entre eux ne peut égaler Harden en tant que meneur de jeu pick-and-roll. Ainsi, même s’il peut sembler exagéré d’avoir autant de superstar ballon en main, le nouveau venu ajoute de la nouveauté au mélange. « C’est un gars que nous pouvons mettre en place de manière constante et qui peut faire le bon jeu, faire la bonne passe, faire la bonne lecture. » a complété Lue.

James Harden voit des « possibilités illimitées »