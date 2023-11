NBA : Wembanyama rejoint d'autres stars sur le PSG

Benjamin Labrousse

Numéro un de la dernière draft, Victor Wembanyama est arrivé tel un Ovni au sein de la NBA, tant le talent du jeune Français est immense. Surtout, Wemby représente à lui seul l’avenir du basket tricolore, expliquant également son immense popularité. Présent en conférence de presse ce vendredi, le joueur de 19 ans a d’ailleurs déclaré sa flamme au PSG, comme de nombreux sportifs français avant lui.

« Nous parlons de football de temps en temps. Mon équipe à moi, c'est le PSG » . Alors qu’une journaliste l’interrogeait sur sa relation avec son coéquipier polonais Jeremy Sochan (quant à lui supporter d’Arsenal) ce vendredi, Victor Wembanyama n’a pas hésité à clamer son amour du PSG. Ces dernières années, Wemby était apparu à plusieurs reprises au Parc des Princes, et avait même fait les éloges de Kylian Mbappé. Comme le jeune prodige français de la NBA, de nombreux sportifs ont affiché publiquement leur amour du club de la capitale au cours des derniers mois, années.

Le PSG et la NBA : Une grande histoire d’amour

À commencer par deux Français évoluant en NBA. En 2016, un Rudy Gobert visionnaire évoquait déjà la popularité croissante du PSG dans le monde : « Tous les gens qui connaissent le foot connaissent le PSG. La Major League Soccer (championnat nord-américain) progresse. Quand le pays sera fort au foot, les Américains en seront dingues » . En 2022, alors que le PSG se faisait tristement renverser par le Real Madrid au match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions, Nicolas Batum ne semblait pas d’humeur : « J'ai eu une très, très, très mauvaise journée. Personne n'était de bonne humeur. Cette victoire est le seul point positif. Ma voiture est tombée en panne et le PSG a perdu » . À noter qu’au sein de la NBA la star du Heat de Miami Jimmy Butler est lui aussi un suiveur du PSG, notamment du temps où son grand ami Neymar évoluait à Paris (2017-2023). « Jimmy Buckets » était également devenu ambassadeur du maillot PSG X Jordan en 2019.

NBA : Un Français, autre que Wembanyama, écrase tout sur son passage https://t.co/18KoRXg7hV pic.twitter.com/lTNCFDGWTD — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Le PSG représenté au Tennis et au Rugby !

Figure marquante de l’histoire du tennis français, Gaël Monfils évoquait quant à lui auprès de SO Foot le quart de finale opposant le PSG et le FC Barcelone lors de l’édition 2014/2015 de la Ligue des Champions « Je suis à fond pour le PSG. Ils ont montré des choses extraordinaires contre Chelsea et là, ils restent sur une belle série avec des beaux matchs. Je pense que ça va être un grand match » . Mais l’amour du PSG se transmet également de génération à génération, ce qui a notamment été le cas pour le rugbyman Wesley Fofana : « Le PSG est le club de mon enfance. J’ai grandi en regardant les cassettes VHS de mon père, en particulier les matchs mythiques des années 1990 », déclare ce dernier au sein de l'ouvrage PSG 50 ans, 50 moments.

« Petit, je jouais en club avec le maillot de Pauleta sur le dos »