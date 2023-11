NBA : Victor Wembanyama souffre face au Heat, les Spurs s’enfoncent

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Malgré un quatrième quart-temps solide, Victor Wembanyama a réalisé une performance en dessous de ses standards ce dimanche. Avec ce coup de mou de leur star, les San Antonio Spurs se sont inclinés face à une équipe du Miami Heat mieux organisée (113-118). Ils enregistrent ainsi leur cinquième défaite consécutive.

Après leur défaite contre le Miami Heat (113-118) ce dimanche, les San Antonio Spurs sont sur une série de cinq défaites. Bien qu’ils aient mené de 19 points dans le deuxième quart-temps et semblaient contrôler la situation, les Texans, y compris un Victor Wembanyama en difficulté, ont craqué à la fin de la rencontre.

Victor Wembanyama en difficulté face au Heat

Les 18 points, 11 rebonds et 7 passes (record personnel) de Wemby ce dimanche ne font pas tache sur le papier. Mais il faut néanmoins y ajouter une adresse très approximative (8/22 aux tirs, dont 2/9 à trois points) et 7 ballons perdus. Par-dessus tout, le Français n’a pas eu son impact habituel sur le match, des deux côtés du terrain.



Malgré un nombre record de tirs tentés, Victor Wembanyama a eu du mal à s’exprimer, étant la cible de la défense du Heat. Il a été défendu par Bam Adebayo, l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, dès le début de la rencontre, et a constamment fait l’objet de prises à deux. Face aux derniers finalistes et à une équipe très physique, à l’image de son leader Jimmy Butler, il a clairement eu des difficultés. Toutefois, son dernier quart-temps, avec 7 points à 3/3 aux tirs, a partiellement sauvé les apparences.

NBA : Une star de l’équipe de France s’enflamme pour Wembanyama https://t.co/qzlxvk1AIm pic.twitter.com/D4JYOUCBKI — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Les Spurs sur la mauvaise pente

Malgré six joueurs à plus de 10 points, San Antonio a été rattrapé par son inexpérience en seconde période. Keldon Johnson, meilleur marqueur de l’équipe avec 20 points, 12 rebonds et 6 passes décisives, a mis un coup d’épée dans l’eau. En l’absence du meneur Tre Jones, les Spurs ont commis trop d’erreurs et perdu trop de ballons, ce qui a profité à leurs adversaires en transition.



Duncan Robinson (26 points) a été étonnamment impressionnant ce dimanche, mettant souvent Victor Wembanyama en difficulté. Il a été bien accompagné par Bam Adebayo (24 points et 11 rebonds), qui a été un véritable moteur pour Miami. Après cinq défaites consécutives, le premier choix de la draft et ses coéquipiers partent à Oklahoma City avec la volonté de stopper l’hémorragie.