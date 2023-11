Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Pour le moment, Gregg Popovich « ne fait rien » de Victor Wembanyama. Le coach des San Antonio Spurs a décidé de donner une liberté quasi totale au premier choix de la draft pour l’observer et mieux le comprendre. Il adopte une approche patiente pour éviter de précipiter les choses.

Gregg Popovich : « Je ne fais rien »

« Je ne fais rien. Dans le staff, nous avons convenu de l’observer pendant un moment » , a expliqué le coach des Spurs, quintuple champion NBA. « Il a 19 ans. Au lieu de décider de travailler sur tel ou tel aspect, nous devrions probablement le regarder jouer pendant un moment pour voir où il est le plus à l’aise, où il réussit le mieux. »



« Nous avons commencé à travailler sur les bases : l’équilibre, le pivotement, ce genre de choses » , a continué Gregg Popovich. « Mais pour tout le reste, nous prévoyons simplement de l’observer pendant un moment et de nous assurer que nous ne brûlons pas les étapes. Nous ne voulons pas trop le coacher dès le départ. »

Ne pas faire d’erreur avec Victor Wembanyama