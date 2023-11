NBA : Victor Wembanyama impressionne, mais perd contre un autre Français

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Dans une rencontre marquée par l’affiche franco-française entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert, les San Antonio Spurs se sont inclinés face aux Minnesota Timberwolves ce vendredi (110-117). Malgré la défaite, la quatrième consécutive, le rookie a livré l’une de ses performances les plus convaincantes depuis son arrivée en NBA.

Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves ont quitté le Frost Bank Center avec la victoire (110-117), leur première lors du « In-Season Tournament ». Cependant, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs méritent également d’être salués. La jeune équipe a affiché un visage bien plus rassurant que lors de ses trois défaites précédentes, mais n’était simplement pas à la hauteur de son adversaire ce vendredi.

Victor Wembanyama impressionne encore

Meilleur marqueur de son équipe avec 29 points, à égalité avec Devin Vassell, « Wemby » a fait forte impression. Le rookie a inscrit le deuxième total de points le plus élevé depuis son arrivée en NBA, auquel il a ajouté 9 rebonds et 4 contres. Il a été exemplaire des deux côtés du terrain. En attaque, il a fait se lever le public à plusieurs reprises, notamment avec un tir réussi loin derrière la ligne à trois points. En défense, il a fortement limité les Timberwolves, surtout près du panier.

NBA : Une star de l’équipe de France s’enflamme pour Wembanyama https://t.co/qzlxvk1AIm pic.twitter.com/D4JYOUCBKI — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Un duel français au sommet

Le duel entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert était l’un des points forts de la soirée. Les deux Français ont mené une bataille acharnée, s’opposant mutuellement une excellente défense. Bien que le pivot de Minnesota ait ouvert le score avec un dunk face à la star de San Antonio, Wembanyama a terminé avec trois contres sur son aîné. Une fois la rencontre terminée, les deux compatriotes ont échangé leurs maillots.

Les Timberwolves encore trop forts pour les Spurs