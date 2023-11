NBA : LeBron James établit un nouveau record historique moins flatteur que d’habitude

Florian Barré

LeBron James, meilleur marqueur de tous les temps en NBA et figure emblématique de l’histoire de la ligue, a établi des tonnes de records tous plus impressionnant les uns que les autres. En revanche, lors d’un match contre les Phoenix Suns ce week-end, il a été le premier joueur à dépasser la barre des 5 000 ballons perdus dans le jeu. Une performance à connotation négative mais pas que…

LeBron James figure au sommet de nombreuses lignes de statistiques historiques. Il est le meilleur scoreur de tous les temps en NBA (38 879), une note qu'il a obtenue la saison dernière en dépassant Kareem Abdul-Jabbar. Au cours de la saison, il deviendra très probablement le premier joueur de l’histoire de la NBA à être sélectionné pour 20 All-Star Games. Il se classe actuellement quatrième de tous les temps en matière de passes décisives et cinquième pour les triples doubles. Quatre fois MVP, quatre fois champion NBA, quatre fois MVP des Finales NBA. En somme, il suffit de choisir une statistique pour comprendre que le King a probablement établi une sorte de record la concernant.

NBA : Les Warriors de Steph Curry accueilleront un évènement exceptionnel en 2025 https://t.co/IpuMZcDkRS pic.twitter.com/h9Lg9D84lA — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

5 000 ballons perdus pour LeBron

Malheureusement, toutes les statistiques ne sont pas positives. James est également forcé d'établir des records négatifs. Plus tu as le ballon en main, plus tu vas être amené à réussir et dans un autre sens plus tu as le ballon en main, plus tu vas être amené à rater. En 2021, James a ainsi dépassé Karl Malone lorsqu'il a commis sa 4 525e perte de balle en carrière. Vendredi dernier contre les Phoenix Suns, James a établi une nouvelle référence dans l'histoire des turnovers concédés, qui sera extrêmement difficile à atteindre pour quiconque : 5 000 ballons perdus.

Un record pas si négatif que ça