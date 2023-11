NBA : Après la violente altercation, les Warriors tombent sur l'arbitrage

Florian Barré

Ce mardi soir, les arbitres de la NBA ont eu du travail dès la première minute de jeu entre Golden State et Minnesota. Une grosse altercation a forcé l’exclusion de Jalen McDaniels (Wolves), Klay Thompson et Draymond Green (Warriors). Celui qui risque le plus gros est sans nul doute le dernier cité, pour avoir étranglé pendant près de 10 secondes Rudy Gobert qui tentait de séparer les deux premiers susmentionnés. Pour autant, Steve Kerr est tombé sur le corps arbitral après la rencontre.

Alors que le geste de Draymond Green sur Rudy Gobert fait le tour de la toile depuis quelques heures, Adam Silver doit déjà être en train de se pencher sur le sujet afin de sanctionner l’intérieur des Warriors. Une punition dont Steve Kerr ne veut pas entendre parler, lui qui est monté au créneau en conférence de presse concernant l’expulsion de ses joueurs. Il accuse notamment le pivot français d’avoir étranglé Klay Thompson, ce qui justifierait l’acte de Green en réponse.

Kerr trouve des circonstances atténuantes à ses joueurs

« Klay Thompson n’aurait jamais dû être éjecté de cette partie. Il court sur le parquet et le gars attrape son maillot, donc il tire en retour lui aussi. C’est ridicule. J’étais énervé. Concernant Draymond, si vous regardez le replay, on peut voir que Rudy a ses mains sur la nuque de Klay et voilà pourquoi Draymond s’est attaqué à Rudy. J'ai vu une rediffusion juste après que cela se soit produit. Les gars derrière le banc nous disaient que Rudy avait Klay et c'est pourquoi Draymond s'en est pris à Rudy. C'est tout ce que je sais. » a balancé l’entraîneur-chef de Golden State. Pourtant et selon les ralentis, Gobert semble simplement vouloir calmer la situation en écartant Thompson de Jalen McDaniels.

Looney défend aussi ses coéquipiers