NBA : Draymond Green sanctionné pour son geste sur Rudy Gobert

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le verdict de la NBA est tombé. Après avoir mis Rudy Gobert en étranglement lors de la victoire des Minnesota Timberwolves sur les Golden State Warriors mardi, Draymond Green a été suspendu pour cinq matches. Gobert, Klay Thompson et Jaden McDaniels, tous trois impliqués dans l’altercation, ont reçu une amende de 25 000 dollars.

Draymond Green perdra 750 000 dollars de salaire

Dans son communiqué, la ligue a annoncé avoir suspendu Draymond Green pour avoir « attrapé Rudy Gobert par le cou de manière antisportive et dangereuse » . La NBA précise que « la durée de la suspension est en partie basée sur l’historique des actes antisportifs de Green » , qui a déjà de nombreux antécédents. Pendant cette suspension, le joueur des Warriors perdra plus de 750 000 dollars de salaire, ce qui en fait la sanction la plus coûteuse de sa carrière jusqu’à présent.



Green commencera sa suspension jeudi, lorsque le Thunder d’Oklahoma City se rendra à Golden State. Pendant cette suspension, il manquera également les matches contre les Houston Rockets, les Phoenix Suns et les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Son équipe devra donc faire face sans lui, et surtout sans Stephen Curry, blessé et absent au moins pour le match contre le Thunder.

Rudy Gobert et deux autres joueurs sanctionné

Draymond Green n’est pas le seul joueur sanctionné. Klay Thompson et Jaden McDaniels, à l’origine de l’altercation, ont été condamnés à payer une amende de 25 000 dollars. Les deux joueurs avaient reçu une faute flagrante 2, entraînant de fait une sanction de la NBA.



Rudy Gobert, qui n'a pas été expulsé lors du match, a également reçu une amende de 25 000 dollars pour « son implication dans l'incident ».