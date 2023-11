NBA : 10e défaite consécutive, les Spurs s’enlisent à la dernière place malgré l’audace de Popovich

Florian Barré

Battus à domicile par les Los Angeles Clippers de James Harden, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ne comptent que 3 victoires et occupent ainsi la dernière place de la Conférence Ouest de la NBA. Dans une spirale plus que négative, les hommes de Gregg Popovich ont enchaîné la nuit dernière un dixième revers sur les dix derniers matchs.

Déjà mis à mal par les Clippers lundi à domicile (124-99), les Spurs ont de nouveau perdu ce mercredi soir, et continuent d'aggraver leur bilan en NBA (3-12). Bilan catastrophique qui leur vaut la dernière place de la conférence Ouest. Plus en vue que lundi, Victor Wembanyama a compilé 22 points, 15 rebonds, 3 passes et 3 contres, se mettant notamment en évidence sur quelques dunks. « Ça a été un match plus solide de notre part, on est sur le bon chemin, on a du potentiel. À part la frustration de perdre, le reste c'est du positif. On a fait du bon boulot, face à un candidat au titre », a estimé Wemby après la rencontre.

Greg Popovich expérimente

Désormais, bien loin l’idée de se qualifier pour les playoffs comme l’espérait le phénomène français avant que la saison NBA ne démarre. Les San Antonio Spurs doivent d’abord passer pas une phase d’apprentissage et Wembanyama n’est pas le seul à faire ses premiers pas. En effet, s’il a déjà une saison dans les pattes en NBA, Jeremy Sochan est la preuve même que Gregg Popovich teste ses joueurs pour les faire évoluer petit à petit. Ailier fort de formation, le joueur de 20 ans joue au poste de meneur depuis quelques semaines.

Sochan pas encore à l’aise dans son nouveau rôle