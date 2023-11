Négligé, le propriétaire des Knicks démissionne de son poste au conseil d’administration de la NBA

Florian Barré

Avant de lancer une poursuite peu orthodoxe contre les Raptors de Toronto qui comprend des allégations remettant en question l'objectivité du commissaire de la NBA, Adam Silver, le propriétaire des New York Knicks, James Dolan, a démissionné de ses fonctions au sein des influents comités consultatifs/financiers et des médias du conseil des gouverneurs de la NBA, selon une note obtenue par ESPN.

Le propriétaire de l'équipe des New York Knicks, James Dolan, aurait démissionné de plusieurs postes qu'il occupait au sein de divers comités du conseil d'administration de la NBA en juillet, selon Adrian Wojnarowski d' ESPN . Dolan a informé les 29 autres propriétaires ainsi que le commissaire Adam Silver de son ras-le-bol dans une note : « Compte tenu de tout ce qui s'est passé récemment, j'en suis venu à la conclusion que la NBA n'a ni besoin ni veut de mon opinion », a écrit Dolan dans le mémo.

Dolan s’inquiète pour les Knicks

On ne sait pas exactement ce que Dolan voulait dire par « tout ce qui s'est passé récemment », mais il a également écrit dans le mémo qu'il n'assisterait plus aux réunions du conseil des gouverneurs, bien qu'il conserve toujours son pouvoir de vote pour les Knicks. Au lieu de cela, Jamaal Lesane, qui est l'avocat général des Knicks, représentera l'équipe aux réunions du conseil d'administration, selon Wojnarowski. « J’espère que les Knicks seront traités de manière égale et équitable comme toutes les autres équipes de la NBA, a déclaré Dolan. Comme vous le savez, je suis très occupé par toutes mes fonctions au sein des diverses sociétés du Madison Square Garden. Je dois consacrer mon temps là où je peux être le plus productif. »

Agacé par le système actuel

De plus en plus critique de la NBA et d’Adam Silver, James Dolan, qui a avoué que posséder des franchises sportives ne l’intéresse pas particulièrement, n’aime surtout pas le système de partages des revenus de la ligue, les gros marchés (comme New York) devant reverser une partie de leurs revenus aux petits marchés. Wojnarowski rapporte également que Dolan a voté contre la récente vente des Charlotte Hornets par Michael Jordan ainsi que contre l'expansion de la WNBA à San Francisco.