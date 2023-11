C’est historique, LeBron James passe les 39 000 points en NBA

Florian Barré

Il est seul au club des 39 000 points et ne sera pas rejoint de sitôt. Match après match, LeBron James pousse encore un peu plus la barre vers un sommet qui semble inatteignable. La superstar de la NBA et des Lakers a réalisé ce nouvel exploit la nuit dernière contre l’Utah Jazz lors de la victoire des siens 131-99. Une soirée parfaite de bout en bout parce qu’en plus, L.A a décroché son ticket pour les quarts de finale de l’In-Season Tournament.

En février dernier, contre le Thunder d’Oklahoma City, LeBron James dépassait le record de Kareem Abdul-Jabbar de 38 387 points. Depuis, le King n’arrête pas de prendre de l’avance puisqu’il a passé ce mardi soir la barre des 39 000 points en saison régulière. C'était un autre accomplissement dans une carrière qui comprend quatre championnats, quatre MVP des finales NBA, quatre MVP de la ligue, 19 sélections All-NBA, six sélections All-Defensive et 19 participations All-Star.

Direction les 40 000 points

La chose la plus remarquable est peut-être qu'il n'est même pas connu comme étant un pur scoreur. Pourtant il compte toujours plus de points que quiconque dans l'histoire. Le club de 40 000 points sera sans doute le prochain objectif personnel du King , et il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y parviendra pas étant donné sa durabilité inégalée et sa capacité à avoir un impact sur le jeu même lors de sa 21e saison à 38 ans (39 fin décembre).

Que manque-t-il à James ?

Il a participé au match de ce mardi soir avec une moyenne de 26.4 points, 8.2 rebonds, 6.5 passes décisives et 1.7 interceptions par match cette saison et semble bien parti pour apparaître de nouveau au prochain All-Star Game et peut-être même dans la liste All-NBA 23-24. Collectivement, l’objectif est évident : James veut décrocher une cinquième bague. Après tout, LeBron est évoqué aux côtés de Michael Jordan, Abdul-Jabbar et d’autres dans les débats sur les meilleurs joueurs de l’histoire du jeu. Ainsi, gagner un cinquième titre NBA ne ferait que renforcer les arguments en sa faveur lorsqu’il finira par prendre sa retraite.