NBA : Steph Curry porte les Warriors et réalise un nouveau record all-time

Florian Barré

Ce lundi soir en NBA, les Golden State Warriors recevait les Houston Rockets au Chase Center avec un bilan de six victoires pour huit défaites, dont six consécutives. Pas le choix pour la franchise emmenée par Steve Kerr, il fallait réagir et stopper la chute libre déjà bien entamée. C’est notamment grâce à un excellent Stephen Curry et à un retour en forme de Klay Thompson que les Californiens sont parvenus à battre les Rockets, pourtant en forme.

Enfin, les Golden State Warriors retrouvent le sourire. Victorieux 121-116 contre Houston, la franchise californienne peut respirer et espérer lancer une nouvelle dynamique positive après avoir mis fin à une série de six défaites consécutives en NBA. « Nous n'étions pas parfaits, mais dans ce cas, il suffit de gagner. C’était l’objectif. J’espère que c’est un bon signe et que nous pourrons nous remettre sur la bonne voie. » a déclaré l'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, après la rencontre.

Un Steph Curry encore historique

Déjà leader de tous les temps de la ligue en matière de paniers à 3-points, Stephen Curry est le premier joueur de l'histoire de la NBA à en avoir marqué quatre ou plus lors de chacun de ses 13 premiers matchs pour commencer une saison. Le neuf fois All-Star et deux fois MVP a tiré, ce lundi soir, à 8/14 depuis le terrain et 5/9 au-delà de l'arc. C'est d’ailleurs le septième match de Curry cette saison avec 30 points ou plus, et le 10e avec au moins 25 points. À la fin du quatrième quart-temps, le meneur a levé les bras en plaisantant pour célébrer. « Je n'ai pas eu une bonne énergie en quittant ce terrain depuis un moment », a déclaré Curry à propos de la deuxième victoire à domicile des Warriors de la saison et la première depuis le 1er novembre. « Nous avions certainement besoin de celle-ci. »

Thompson de retour à un niveau convenable ?