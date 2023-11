NBA : Les Bucks d’Antetokounmpo sont enfin lancés

Florian Barré

Avant d’affronter les Washington Wizards ce lundi soir, les Milwaukee Bucks restent sur quatre victoires consécutives. Un bol d’air frais pour la franchise du Wisconsin qui avait du mal à s’ajuster à son nouveau duo de star, composé de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. En effet, la perte de Jrue Holiday, excellent défenseur, a clairement changé la façon dont les Bucks jouent. Ainsi, il faut du temps pour que tout se mette en place.

À l’image de leur bilan de 9 victoires et 4 défaites en NBA, les Bucks vont mieux depuis quelques rencontres. La bande à Giannis Antetokounmpo enchaîne les succès, ce qui n’était pas forcément le cas sur les premières semaines de compétition, la faute notamment à des blessures. Pour autant, tout n’est pas parfait. Le duo Giannis/Lillard doit encore s’adapter, notamment d’un point de vue défensif. Si, lors du dernier match contre Dallas, les deux hommes ont clairement pesé offensivement - 40 points à 18/26 aux tirs pour le Grec et 27 points à 7/18 pour l’Américain - de l’autre côté du terrain, on a pu remarquer encore quelques failles comme en témoigne le score final : 132-125 pour Milwaukee.

Milwaukee défend mal

C’est un fait, les Bucks défendent mal ou du moins pas assez bien pour espérer quoi que ce soit en fin de saison. Heureusement il y a encore du temps pour s’ajuster. Lors du match contre les Mavericks, eux aussi piètres défenseurs pour une équipe de haut de tableau, on a eu l’occasion d’assister à un déferlement de tirs à 3-points. Les deux franchises n’ont eu aucun mal à prendre des tirs ouverts (92 shoots extérieurs) car les défenses n’ont pas exercé une grosse pression.

Antetokounmpo au sujet de Lillard