NBA : Les Spurs dans le flou pour Wembanyama ?

À l’occasion de la réception des Sacramento Kings dans la nuit de vendredi à samedi, les Spurs ont essuyé leur neuvième défaite depuis le début de la saison. Les 27 points de Victor Wembanyama n’auront pas suffi pour que San Antonio s’impose lors de cette rencontre. Comme l’a confié Gregg Popovich, la franchise texane est encore en phase d’observation avec son rookie français.

Et de sept. Les Spurs ont concédé leur septième défaite d’affilée dans la nuit de vendredi à samedi face aux Sacramento Kings (120-129), la neuvième depuis le début de la saison, pour seulement trois victoires. Victor Wembanyama quant à lui s’est tout de même fait remarquer. Le Français a inscrit 27 points, à 12/26 aux tirs, avec également 9 rebonds. Une performance insuffisante pour que les Spurs mettent fin à leur série de défaites.

NBA : Fin d’une série historique pour Victor Wembanyama https://t.co/L6DuETZsQi pic.twitter.com/zQaso8EmG5 — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

«Je ne veux pas suivre un plan de route»

L’utilisation de Victor Wembanyama n’est pas encore optimale, mais les Spurs veulent prendre leur temps. « Je ne veux pas suivre un plan de route, parce qu’il n’y en a pas. Il fait des choses spéciales. Il fait d’autres choses que je n’aimerais pas qu’il fasse. Mais je le corrige très peu parce que j’ai besoin d’apprendre où il se sent à l’aise sur le terrain », a confié Gregg Popovich au San Antonio Express-News . « Une fois que vous apprenez toutes ces choses, alors vous pouvez commencer à nettoyer, à dessiner, à réparer et à polir certaines choses. Mais pour l’instant, j’ai besoin d’en apprendre plus sur lui, au lieu d’essayer de tout contrôler et de lui dire : “Alors, tu vas faire A, B, C et D” »

«On doit l’observer un peu pour voir où il est naturellement le plus performant»