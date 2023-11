Deux anciens joueurs de NBA risquent de lourdes peines de prison

Florian Barré

Un jury fédéral à Manhattan a condamné ce mercredi deux anciens joueurs de la NBA, Glen Davis et Will Bynum, pour leur rôle dans un stratagème visant à frauder un plan de santé de la ligue en payant des millions de dollars pour de fausses procédures médicales. Damian Williams, le procureur américain à Manhattan, a déclaré dans un communiqué que « personne n'est à l'abri de poursuites pénales s'il se livre à une fraude ».

Glen Davis, 37 ans, qui a joué pour trois franchises NBA et remporté un championnat en 2008 avec les Celtics de Boston, a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation : fraude électronique, fraude aux soins de santé, complot en vue de commettre une fraude et complot en vue de faire de fausses déclarations. De son côté, Will Bynum, 40 ans, qui a joué pour trois franchises NBA également, dont les Detroit Pistons, a été reconnu coupable de complot en vue de faire de fausses déclarations, mais acquitté pour complot de fraude.



NBA : Fin d’une série historique pour Victor Wembanyama https://t.co/L6DuETZsQi pic.twitter.com/zQaso8EmG5 — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Les avocats réagissent

Damian Williams, procureur américain à Manhattan, a déclaré dans un communiqué que les condamnations montrent que « malgré la notoriété ou le succès dans le sport ou dans tout autre domaine, personne n'est à l'abri de poursuites pénales s'il se livre à une fraude ». Et si Sabrine Shroff, avocate de Davis, a refusé de commenter la décision du procureur, celui de Bynum, Victor Henderson, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes heureux que le jury ait acquitté M. Bynum du premier chef d'accusation et prévoyons d'explorer tous les aspects liés au deuxième chef d'accusation. »

La case prison semble désormais inévitable

Au moins deux douzaines de personnes, dont 19 anciens joueurs de la NBA, un dentiste, un médecin et un chiropracteur, ont été impliquées dans ce stratagème frauduleux, dont les accusations ont été annoncées pour la première fois en octobre 2021. Les procureurs ont déclaré qu'au moins 5 millions de dollars de fausses réclamations avaient été soumis, les accusés ayant reçu 2,5 millions de dollars de produits frauduleux et l'ancien joueur de la NBA Terrence Williams, ayant reçu des pots-de-vin. Williams, qui a joué avec les New Jersey Nets et trois autres franchises, a plaidé coupable pour son rôle l'année dernière. Il a été condamné en août à 10 ans de prison.