NBA : Sans Stephen Curry, les Warriors s’enfoncent dans le classement

Florian Barré

Sans Stephen Curry et Draymond Green, ce fut une soirée frustrante pour les Golden State Warriors, battus par le Thunder d'Oklahoma City (128-109). Si Jonathan Kuminga a réalisé une performance admirable en l'absence de Green (21 points), cela n’a pas suffi pour empêcher les Dubs de perdre un cinquième match consécutif, peu aidés par un Klay Thompson fantomatique.

Sans Stephen Curry et Draymond Green, les Golden State Warriors ont été battus par le Thunder d'Oklahoma City 128-109 ce jeudi soir. Alors que Curry soignait une blessure au genou et que Green entamait une suspension de cinq matchs pour son altercation physique avec le pivot des Timberwolves Rudy Gobert, les Warriors, dont le bilan est de 6-7 désormais, n’ont pas pu surmonter l'absence des deux All-Stars. Ainsi, la franchise californienne est passée de la troisième à la huitième place à l’Ouest.

Kuminga et Chris Paul comme seuls motifs de satisfaction

L'entraîneur-chef Steve Kerr a choisi d'élever Chris Paul et Jonathan Kuminga dans la formation de départ, mais les deux n'ont pas réussi à vaincre le Thunder malgré de solides performances individuelles. Chris Paul a enregistré 15 points et 8 passes décisives, tandis que Kuminga a décroché un sommet cette saison avec 21 points à 62% de réussite aux tirs.

Thompson aux abonnés absents